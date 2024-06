Napoli, Salvatore Esposito: «Di Lorenzo? Ce ne faremo una ragione, servono QUESTI GIOCATORI»

Salvatore Esposito, attore e tifoso del Napoli, ha parlato del possibile addio da parte di Giovanni Di Lorenzo

Salvatore Esposito, attore e tifoso del Napoli, è intervenuto a Sky Sport per parlare di Giovanni Di Lorenzo. Il calciatore azzurro nonché capitano sembrerebbe molto vicino all’addio, precisamente in direzione Juventus.

LE PAROLE – «Sono sicuro allestiranno una squadra all’altezza con giocatori che hanno voglia di rimanere a Napoli, che hanno voglia giocare per la nostra squadra e i nostri colori. Chi vuole andare via vada via, ce ne faremo una ragione».