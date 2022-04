Conferenza stampa Spalletti: «Futuro? Penso a domani, per il resto ne parleremo»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo

DE LAURENTIIS – «Ha avuto la sensibilità di capire il momento e ha voluto compattare il gruppo in vista del finale di stagione. Ha parlato con tutti i ragazzi e ha trasferito positività».

FUTURO – «Se si parla di futuro io penso alla partita contro il Sassuolo. Poi chiaro che da allenatore mi piacerebbe rimanere qui a Napoli anche la prossima stagione, ho ancora un anno di contratto e resterò qui. Ma è inutile fare programmi o parlare a lungo raggio».

EMPOLI – «Dopo la sconfitta si tirano sempre fuori situazioni di spogliatoio, di giocatori che litigano e di fatti che escono. Non è vero nulla. Abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere. Ci siamo rimessi a lavoro e puntiamo a vincere la partita di domani. Siamo in corsa per la Champions a quattro giornate dalla fine. Abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Mi aspetto che la squadra abbia una reazione corretta rispetto a quanto successo».