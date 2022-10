Napoli, Simeone: «Mi sento come i napoletani. Obiettivi? Qualcosa di importante»

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha parlato a DAZN dopo la vittoria dei campani in casa della Cremonese. Le dichiarazioni del centravanti

LE PAROLE – «Ho sempre detto che mi sento come loro, un po’ argentino e un po’ italiano perché sono cresciuto qui da piccolo e ora sono di nuovo qui. Io continuerò a fare il mio. L’importante è fare minuti. Ho imparato tanto nella vita che quello che conta è la qualità del tempo. Mi è capitato di giocare tutta la partita e non fare niente, l’importante è la qualità. Obiettivi? Noi vogliamo migliorare, ci concentriamo solo su quello. Il Napoli poi lotta sempre per qualcosa importante e noi lo faremo in ogni partita».