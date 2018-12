Siparietto durante Napoli-Spal: il vantaggio di Insigne viene annullato per fuorigioco, ma il commentatore non se ne accorge – VIDEO

Situazione tragicomica per i tifosi del Napoli durante la sfida del team partenopeo contro la Spal. I padroni di casa sono andati in rete davanti al pubblico del San Paolo all’11’ con Lorenzo Insigne, che ha finalizzato sulla ribattuta del tiro di Piotr Zielinski. Tuttavia, l’arbitro del match, Federico La Penna, ha annullato il gol per fuorigioco. Il commentatore Sky, però, sembra non accorgersene, e continua ad esultare. Ecco il divertente video che testimonia la disattenzione del commentatore: