Napoli, Spalletti recupera Fabian Ruiz per il match con la Juve

Juve Napoli: Spalletti ritrova lo spagnolo per il 6 gennaio. Ma il tecnico azzurro non avrà a disposizione i calciatori africani

In vista di Juve-Napoli tornerà quasi sicuramente Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha saltato le ultime partite per via del problema fisico rimediato con il Sassuolo. Ma i centrocampista dovrebbe far parte della spedizione azzurra per la trasferta di Torino del 6 gennaio.

Contrariamente Spalletti non potrà contare su Osimhen, Anguissa, Koulibaly e Ounas, convocati per la Coppa d’Africa.