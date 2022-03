Napoli, Spalletti sorride: Lozano recuperato, col Milan ci sarà

Il Napoli recupera Lozano che ha smaltito il problema alla spalla, col Milan ci sarà

Il Napoli e Luciano Spalletti possono sorridere. Oltre ad Anguissa, infatti, gli azzurri hanno recuperato anche Hirving Lozano in vista del big match di domenica sera contro il Milan. Ieri il messicano è tornato ad allenarsi a pieno regime e sarà quindi disponibile per la partita.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Spalletti convocherà l’esterno ma non lo farà giocare dal 1′. L’allenatore del Napoli lo porterà in panchina per poi mandarlo nella mischia a gara in corso se dovesse servire.