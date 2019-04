Ancora tensioni in casa Napoli: due striscioni dei tifosi azzurri contro il presidente Aurelio De Laurentiis sono comparsi durante la nottata a Piazza Plebiscito e Via Marina

Pare ancora forte la delusione dei tifosi del Napoli per l’andamento della stagione: nonostante il secondo posto in campionato (l’ennesimo), la squadra partenopea anche quest’anno non riuscirà a portare a casa alcun trofeo. Nel mirino dei supporters azzurri è finito ancora una volta il presidente Aurelio De Laurentiis, già più volte accusato in passato di non investire abbastanza nella costruzione di una squadra vincente in Italia e in Europa. Ieri, in nottata, nel capoluogo campano sono apparsi due striscioni perfettamente identici apposti rispettivamente a Piazza Plebiscito e in Via Marina, entrambi nel centro della città.

Gli striscioni recavano la scritta «Carletto ultimo prescelto per prendere in giro tutti senza un vero progetto» ed erano firmati dal gruppo organizzato degli Ultras Napoli Curva B. Il riferimento dei tifosi è chiaramente all’approdo, sinora infruttuoso in termini di risultati, in questa stagione sulla panchina azzurra di Carlo Ancelotti al posto di Maurizio Sarri per scelta proprio di De Laurentiis. Gli striscioni di ieri tra l’altro fanno seguito a quello apposto appena pochi giorni fa al San Paolo e inneggiante allo stesso Sarri, come a spiegare che non è colpa di nessun allenatore se il Napoli non vince, bensì di una politica societaria errata.