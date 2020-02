Napoli Torino, la probabile formazione: torna Izzo, in mezzo c’è Baselli

Napoli Torino, la probabile formazione: tra i granata torna Izzo dopo la squalifica, in mezzo al campo si rivede Baselli

La marcia d’avvicinamento alla sfida contro il Napoli procede con l’idea di mister Longo di confermare il 3-5-2 sfoggiato a San Siro nell’ultima uscita. In difesa rientra Izzo dalla squalifica, con Lyanco favorito su Bremer per una maglia sul centro-sinstra, mentre in mezzo al campo dopo oltre due mesi si rivedrà Baselli. Dubbi sulle condizioni di Berenguer in avanti, Zaza potrebbe così avere una chance al fianco di Belotti.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.