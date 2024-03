Torino, Paro a Sky: «Rimontare il Napoli non era semplice, felice per Sanabria»

Il vice allenatore di Ivan Juric Matteo Paro è intervenuto ai margini Napoli-Torino, ecco l’analisi del sabaudo sull’incontro di Serie A

Intervenuto a Sky Sport Matteo Paro ha avuto modo di analizzare l’anticipo della ventottesima giornata di Serie A andato in scena questa sera tra Napoli e Torino. Il vice allenatore di Ivan Juric (in campo questa sera causa squalifica del croato) si è espresso in questo modo sul pareggio per 1-1 maturato allo Stadio Diego Armando Maradona.

NAPOLI-TORINO – «Andare sotto a Napoli contro una squadra forte e riprenderla non era semplice. I ragazzi sono stati bravi a pareggiarla e poi con lo spirito giusto a mantenerla. Nel primo tempo secondo me potevamo far meglio, però comunque questa è una squadra forte da affrontare. Penso che il pareggia sia meritato per le occasioni avute».

PRESTAZIONE – «Di solito ci capita di prendere della infilate prima. Il Napoli era bravo a muovere la palla da una parte all’altra del campo, noi siamo stati bravi più dietro e abbiamo avuto anche delle opportunità in ripartenza che non abbiamo sfruttato benissimo ma loro hanno dei valori tecnici importantI».

SANABRIA – «Sono contento per lui. Il calcio è così. ha avuto tante occasioni sia per sfortuna che per tiri sbagliati. Speriamo che sia come l’anno scorso e che torni a segnare tanti gol. Lui è un giocatore importante e deve lavorare molto per tenere uno stato di forma buono ma ora deve solo godersi questo gol».