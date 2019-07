Napoli, tre cessioni per sbloccare i sogni James o Pepè

Il Napoli sta impostando alcune cessioni importanti per provare a sbloccare il mercato in entrata, James Rodriguez su tutti

Inglese tornerà al Parma (operazioni da 20 milioni complessivi), Rog è vicinissimo al Genoa mentre l’attaccante Vinicius verrà girato in prestito (oneroso) a qualche squadra. Senza dimenticare Verdi, of course, sempre con le valigie pronte. Tutte queste operazioni hanno un minimo comune denominatore: James Rodriguez.

Il Napoli, infatti, sta raccogliendo denaro da reinvestire sul sogno di mercato dei tifosi, James Rodriguez per l’appunto. In caso non dovesse bastare e il Real alzasse ulteriormente le proprie pretese, ecco che si virerebbe su Pepè del Lille.