Si avvicina l’acquisto di Bakayoko da parte del Napoli: l’ex centrocampista del Milan è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche

Il Napoli sta sbrigando le ultime pratiche per l’acquisto di Tiémoué Bakayoko. Come riportato da Sky Sport, l’ex centrocampista del Milan è arrivato a Roma a Villa Stuart per sostenere le visite mediche.

Il centrocampista francese arriva dal Chelsea in prestito secco per due milioni di euro. Bakayoko è arrivato da Londra è sta svolgendo le visite mediche dopo il tampone.