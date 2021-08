Napoli, prosegue il recupero di Zielinski: ecco quando potrebbe rientrare

Napoli, prosegue il recupero di Zielinski: ecco quando il centrocampista polacco potrebbe tornare a disposizione di Spalletti

Piotr Zielinski non partirà per la trasferta di Genova. Il centrocampista del Napoli accusa infatti ancora dolore alla coscia che non gli permetteranno di rispondere alla chiamata della sua nazionale per le gare di qualificazione ai prossimi mondiali.

Il centrocampista potrebbe tornare a disposizione di Spalletti per la prima gara dopo il rientro dalla sosta, ma non è escluso che, nel caso le sue condizioni dovessero migliorare, possa raggiungere la Polonia in un secondo momento. A riportarlo è Tuttosport.