Napoli, chi al posto di Zielinski contro la Juve? L’idea di Gattuso

Piotr Zielinski è positivo al Coronavirus e dunque non ci sarà contro la Juventus: Gennaro Gattuso pensa al sostituto

Piotr Zielinski non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso nella sfida con la Juventus: il centrocampista polacco è risultato positivo al Coronavirus.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico azzurro starebbe pensando a Lobotka come sostituto del polacco mentre per il trio dietro ad Osimhen è previsto l’inserimento di Elmas dal 1′ al posto di Lorenzo Insigne, infortunatosi contro il Genoa.