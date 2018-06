Walter Sabatini, da oggi direttore tecnico della Sampdoria, si è già messo all’opera per rinforzare il roster blucerchiato

Sabatini è, senza ombra di dubbio, uno dei dirigenti italiani con più esperienza e capacità di scovare talenti in giro per il mondo, con particolare predilezione per quelli sudamericani. La sua ultima esperienza tra Inter e Cina non è stata delle migliori, ma Walter ha tutte le intenzioni di voltare pagina dietro la scrivania della Sampdoria. L’ex dirigente di Roma e Palermo, tra le altre, sta già pensando ai regali da presentare al suo tecnico, Marco Giampaolo.

Tre i nomi sul taccuino di Walter Sabatini, tutti provenienti dall’Inter, stando a Premium Sport: Davide Santon, Andrea Ranocchia e Yann Karamoh. Ranocchia affiancherebbe Silvestre, Santon sostituirebbe il polacco, ricercatissimo sul mercato, Bartosz Bereszynski e Karamoh sarebbe l’ennesima, talentuosa, suggestione, di cui è piena la carriera di Walter Sabatini. I buoni uffici con l’Inter, lasciata poche settimane fa, farebbero il resto. Tre i nomi “noti” sul taccuino di Walter Sabatini, ma non saranno i soli perchè la forza del dt è proprio quella di tirare fuori dal cilindro perfetti sconosciuti che, a distanza di 2-3 anni, facciano registrare plusvalenze clamorose. E’ iniziata una nuova era a Marassi.