Il 30 novembre 1960 a Leicester nasce Gary Lineker, grande attaccante inglese che in carriera ha vestito la maglie di Barcellona e Tottenham

GaryWinstonLineker, nato a Leicester il 30novembre1960, è stato uno degli attaccanti più forti della storia, non solo del calcio inglese, ma di tutto il panorama mondiale ed è il terzo marcatore di sempre della nazionale dei tre leoni alle spalle soltanto di due mostri scari come Wayne Rooney e BobbyCharlton, campione del Mondo nel 1966. Cresce e si forma calcisticamente nel LeicesterCity, squadra che diversi anni dopo diventerà celebre per l’impresa compiuta da CLaudio Ranieri e dai suoi ragazzi, mettendosi in mostra a suon di gol e grandi giocate. Successivamente gioca una straordinaria stagione con l’Everton che culmina con la vittoria di una Charity Shield, ma soprattutto pone all’attenzione di tutti i grandi club d’Europa questo giovane attacacnte venuto da Leicester.

Gli anni migliori della sua carriera sono senza dubbio quelli strascorsi in due formidabili compagini come Barcellona e Tottenham, dove rimarre per tre stagioni in entrambi i casi. Il suo fiuto del gol, la sua rapidità in area e la cattiveria sotto porta, sono fondamentali per trascinare i blaugrana alla conquista prima di una coppa di Spagna e poi di una Coppa delle Coppe. Due sono anche i trofei che mette in bacheca indossando la maglia del Tottenham: una CharityShield, la seconda della sua carriera, e una coppa d’Inghilterra. Inoltre Lineker nel 1986 ai Mondiali del Messico realizza ben 6 gol. Non sono sufficienti a portare in fondo la sua squadra, eliminata ai quarti da un Maradona incontenibile, ma sono sufficienti per ottienere la scarpa d’oro. Infin un altro elemento che contraddistingue l’ex attaccante inglese è la grande correttezza in campo,che lo ha portato a non essere mai stato ammonito o espulso in tutta la su carriera.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.