Nasce Morgan De Sanctis – 26 marzo 1977 – VIDEO

Il 26 aprile 1977 nasce Morgan De Sanctis, portiere italiano tra i migliori della sua generazione, titolare in Serie A nei primi Anni 2000

Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Pescara ed aver militato nelle fila della Juventus, è nelle otto stagioni giocate con la maglia dell’Udinese che Morgan De Sanctis, nato il 26 marzo 1977, diventa uno dei più forti portieri in Italia nella seconda metà degli Anni 2000. Con i friulani totalizza 194 presenze, prima di abbandonare temporaneamente la Serie A per due esperienze all’estero, rispettivamente con il Siviglia e il Galatasaray.

In Turchia vincerà una Supercoppa nazionale, pur non giocando la partita decisiva, e si ritaglierà un posto da titolare in campionato. Torna in Italia il 1° luglio 2009, questa volta con la maglia del Napoli, con cui si distinguerà nuovamente per le quattro stagioni successive. Con i partenopei stablisce il nuovo primato di imbattibilità casalinga con 799 minuti e conquista la Coppa Italia nella stagione 2011-12.

L’approdo alla Roma e gli ultimi anni

Sono queste forse le stagioni che segnano l’apice della sua carriera, perché il suo approdo a Roma nell’estate del 2013 sarà contrassegnato da numerosi alti e bassi. Gli inizi lasciano presagire altre annate da assoluto protagonista, ma successivamente mostrerà una graduale calo di rendimento nelle prestazioni. In un campionato sempre più aggressivo e dinamico, De Sanctis fatica a tenere il passo e decide di lasciare per la seconda e ultima volta l’Italia nel 2016. La sua ultima esperienza con la maglia del Monaco, in Francia, dura una sola stagione, cui farà seguito nel 2017 il ritiro dal calcio giocato.

All’apice della sua carriera riesce ad ottenere anche diverse convocazioni in Nazionale tra il 2008 e il 2012. Nella fattispecie, prenderà parte a due Campionati Europei e al Mondiale in Sudafrica del 2010, pur nelle vesti di secondo portiere, dietro l’irraggiungibile Gianluigi Buffon.

Il 7 agosto 2017 viene nominato team manager della Roma. Nel corso dell’autunno inizia a seguire il corso speciale per allenatori UEFA, che abilita all’allenamento di tutte le formazioni giovanili, alle prime squadre fino alla Serie C, e alla posizione di allenatore in seconda in Serie B e Serie A. Il 15 dicembre consegue la licenza. Il 3 dicembre 2018 supera invece l’esame finale da direttore sportivo a Coverciano.