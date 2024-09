Nations League 2024/2025: leghe, calendario, risultati

La Nations League 2024/2025 è la quarta edizione del torneo e come la precedente ha tre leghe da 16 squadre e una quarta da 6 (vista l’esclusione della Russia). Le 54 squadre partecipanti sono assegnate alle varie leghe in base alla classifica della precedente edizione del torneo. La competizione è iniziata giovedì 5 settembre 2024 e terminerà il 31 marzo 2026 con gli spareggi fra le squadre delle Leghe C e D.

Ad aggiudicarsi il trofeo è stata la Spagna, che ha prevalso nella Final Four disputata in Olanda sull’Italia in semifinale e sulla Croazia in finale. Gli Azzurri hanno ottenuto il 3° posto, battendo per 3-2 gli Arancioni nella finale 3°-4° posto.

La Nations League 2024/2025 potrebbe essere parzialmente collegata alle qualificazioni europee per i Mondiali 2026, ma nessuna decisione ufficiale in merito è stata ancora presa.

Albo d’Oro Nations League

Le prime due edizioni della Nations League, competizione per Nazionali organizzata dall’UEFA, sono state vinte da Portogallo e Francia. La Spagna si è aggiudicata l’ultima.

2018/2019 – Portogallo

2020/2021 – Francia

2022/2023 – Spagna

Quando inizia e quando finisce?

La fase a gironi della Nations League 2022/23 è iniziata giovedì 5 settembre 2024 e terminerà martedì 31 marzo 2026 con gli spareggi per non retrocedere dalla Lega C alla Lega D. La fase finale, che culminerà con l’assegnazione del trofeo, invece, si giocherà nel mese di giugno del 2025. Nel mese di marzo del 2026, infine, si giocheranno gli spareggi fra le squadre delle Leghe C e D.

Fase a gironi:

Giornata 1: 5-7 settembre 2024

Giornata 2: 8-10 settembre 2024

Giornata 3: 10-12 ottobre 2024

Giornata 4: 13-15 ottobre 2024

Giornata 5: 14-16 novembre 2024

Giornata 6: 17-19 novembre 2024

Quarti di finale Lega A e Spareggi Lega A-Lega B e Lega B-Lega C: andata – 20 marzo 2025; ritorno – 23 marzo 2025.

Fase finale (Final Four):

Semifinali: 4-5 giugno 2025

Finali: 8 giugno 2025

Spareggi Lega C-Lega D: andata – 26 marzo 2026, ritorno – 31 marzo 2026.

Le gare della fase a gironi si disputeranno in tre diverse fasce orarie: alle 15.00 (fascia oraria facoltativa solo per sabato e domenica), alle 18.00 e alle 20.45 nelle date sopra riportate.

Come funziona

Il regolamento della Nations League 2024/2025 sarà simile alle precedenti edizioni con qualche novità. Le Leghe A, B e C sono formate da 16 squadre, che sono state suddivise per sorteggio in quattro gironi da quattro. Nella Lega D sono presenti invece 6 squadre, che sono state suddivise in due gironi da 3 squadre ciascuno.

Le quattro Nazionali vincitrici dei gironi della Lega A e le quattro seconde qualificate accedono ad un turno intermedio che sarà disputato a marzo 2025 con gare di andata e ritorno. Le vincenti si qualificheranno per la Final four. Le vincitrici dei gironi delle altre tre leghe, invece, saranno promosse nella Lega superiore per l’edizione 2027/2028.

Le quarte classificate nei gironi delle Leghe A e B retrocedono nella Lega inferiore. Poiché la Lega C ha quattro gironi mentre la Lega D ne ha solo due, le due squadre della Lega C con il punteggio peggiore saranno automaticamente retrocesse (novità rispetto al passato).

Un’ulteriore novità saranno gli spareggi promozione/retrocessione: le terze classificate della Lega A affronteranno le seconde classificate della Lega B e le terze classificate della Lega B affronteranno le seconde classificate della Lega C. Le partite si giocheranno con gare di andata e ritorno nel marzo 2025 per le squadre delle leghe A e B, B e C, e nel marzo 2026 per le squadre delle leghe C e D. Le vincitrici degli spareggi promozione andranno nella lega superiore e le sconfitte nella lega inferiore.

Sorteggio gironi Nations League 2024/2025

Il sorteggio dei gironi della Nations League 2024/2025 si è svolto l’8 febbraio 2024 a Parigi (Francia). Inizialmente avrebbe dovuto svolgersi nella capitale spagnola Madrid, ma è stato spostato in seguito allo scandalo Luis Rubiales.

Le 54 nazionali iscritte all’UEFA (la Russia è stata ancora esclusa) sono state suddivise in quattro Leghe sulla base della lista di accesso al torneo, compilata in base ai risultati delle squadre nella Nations League 2023/2024.

Sono state determinate 4 fasce per la Lega A, la Lega B e la Lega C, e due fasce per la Lega D.

Posizioni 1–16: Lega A

Posizioni 17–32: Lega B

Posizioni 33-48: Lega C

Posizioni 49–54: Lega D

Questi i gironi sorteggiati nelle varie Leghe:

LEGA A

Gruppo 1

Croazia

Portogallo

Polonia

Scozia

Gruppo 2

ITALIA

Belgio

Francia

Israele

Gruppo 3

Olanda

Ungheria

Germania

Bosnia

Gruppo 4

Spagna

Danimarca

Svizzera

Serbia

LEGA B

Gruppo 1

Repubblica Ceca

Ucraina

Albania

Georgia

Gruppo 2

Inghilterra

Finlandia

Irlanda

Grecia

Gruppo 3

Austria

Norvegia

Slovenia

Kazakistan

Gruppo 4

Galles

Islanda

Montenegro

Turchia

LEGA C

Gruppo 1

Svezia

Azerbaijan

Slovacchia

Estonia

Gruppo 2

Romania

Kosovo

Cipro

Lituania

Gruppo 3

Lussemburgo

Bulgaria

Irlanda del Nord

Bielorussia

Gruppo 4

Armenia

Isole Far Øer

Macedonia del Nord

Lettonia

Lega D

Gruppo 1

Gibilterra

San Marino

Liechtenstein

Gruppo 2

Moldavia

Malta

Andorra

*Lituania e Gibilterra , ultime nei rispettivi gruppi della Lega C della scorsa edizione della Nations League, hanno disputato un playout, vinto dalla Lituania, che ha deciso chi sarebbe rimasto in Lega C e chi sarebbe retrocesso in Lega D (Gibilterra).

Calendario Nations League 2024/2025

Dopo la suddivisione delle squadre in gironi, per ogni Lega è stato sorteggiato il calendario completo della Fase a gironi:

LEGA A

Gruppo 1

1ª Giornata

Giovedì 5 settembre 2024, ore 20.45, Portogallo-Croazia 2-1 [7′ Diogo Dalot (P), 34′ Cristiano Ronaldo (P), 41′ aut. Diogo Dalot (C)]

[7′ Diogo Dalot (P), 34′ Cristiano Ronaldo (P), 41′ aut. Diogo Dalot (C)] Giovedì 5 settembre 2024, ore 20.45, Scozia-Polonia 2-3 [8′ S. Szymanski (P), 44′ rig. Lewandowski (P), 46′ Gilmour (S), 76′ McTominay (S), 90′ + 7 rig. Zalewski (P)]

2ª Giornata

Domenica 8 settembre 2024, ore 20.45, Croazia-Polonia

Domenica 8 settembre 2024, ore 20.45, Portogallo-Scozia

3ª Giornata

Sabato 12 ottobre 2024, ore 18.00, Croazia-Scozia

Sabato 12 ottobre 2024, ore 20.45, Polonia-Portogallo

4ª Giornata

Martedì 15 ottobre 2024, ore 20.45, Polonia-Croazia

Martedì 15 ottobre 2024, ore 20.45, Scozia-Portogallo

5ª Giornata

Venerdì 15 novembre 2024, ore 20.45, Scozia-Croazia

Venerdì 15 novembre 2024, ore 20.45, Portogallo-Polonia

6ª Giornata

Lunedì 18 novembre 2024, ore 20.45, Croazia-Portogallo

Lunedì 18 novembre 2024, ore 20.45, Polonia-Scozia

Classifica Gruppo 1

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Polonia 1 1 0 0 3 2 +1 3 2. Portogallo 1 1 0 0 2 1 +1 3 3. Scozia 1 0 0 1 2 3 -1 0 4. Croazia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Gruppo 2

1ª Giornata

Venerdì 6 settembre 2024, ore 20.45, Belgio-Israele 3-1 [21′ De Bruyne (B), 36′ aut. Castagne (I), 48′ Tielemans (B), 52′ rig. De Bruyne (B)]

[21′ De Bruyne (B), 36′ aut. Castagne (I), 48′ Tielemans (B), 52′ rig. De Bruyne (B)] Venerdì 6 settembre 2024, ore 20.45, Francia-ITALIA 1-3 [1′ Barcola (F), 30′ Dimarco (I), 51′ Frattesi (I), 74′ Raspadori (I)]

2ª Giornata

Lunedì 9 settembre 2024, ore 20.45, Israele-ITALIA

Lunedì 9 settembre 2024, ore 20.45, Francia-Belgio

3ª Giornata

Giovedì 10 ottobre 2024, ore 20.45, Israele-Francia

Giovedì 10 ottobre 2024, ore 20.45, ITALIA-Belgio

4ª Giornata

Lunedì 14 ottobre 2024, ore 20.45, ITALIA-Israele

Lunedì 14 ottobre 2024, ore 20.45, Belgio-Francia

5ª Giornata

Giovedì 14 novembre 2024, ore 20.45, Francia-Israele

Giovedì 14 novembre 2024, ore 20.45, Belgio-ITALIA

6ª Giornata

Domenica 17 novembre 2024, ore 20.45, Israele-Belgio

Domenica 17 novembre 2024, ore 20.45, ITALIA-Francia

Classifica Gruppo 2

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. ITALIA 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Belgio 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 Francia 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 Israele 1 0 0 1 1 3 -2 0

Gruppo 3

1ª Giornata

Sabato 7 settembre 2024, ore 20.45, Germania-Ungheria

Sabato 7 settembre 2024, ore 20.45, Olanda-Bosnia-Erzegovina

2ª Giornata

Martedì 10 settembre 2024, ore 20.45, Olanda-Germania

Martedì 10 settembre 2024, ore 20.45, Ungheria-Bosnia-Erzegovina

3ª Giornata

Venerdì 11 ottobre 2024, ore 20.45, Ungheria-Olanda

Venerdì 11 ottobre 2024, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Germania

4ª Giornata

Lunedì 14 ottobre 2024, ore 20.45, Germania-Olanda

Lunedì 14 ottobre 2024, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Ungheria

5ª Giornata

Sabato 16 novembre 2024, ore 20.45, Germania-Bosnia-Erzegovina

Sabato 16 novembre 2024, ore 20.45, Olanda-Ungheria

6ª Giornata

Martedì 19 novembre 2024, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Olanda

Martedì 19 novembre 2024, ore 20.45, Ungheria-Germania

Classifica Gruppo 3

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ungheria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Bosnia-Erzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruppo 4

1ª Giornata

Giovedì 5 settembre 2024, ore 20.45, Danimarca-Svizzera 2-0 [82′ Dorgu, 90′ + 2 Højbjerg]

[82′ Dorgu, 90′ + 2 Højbjerg] Giovedì 5 settembre 2024, ore 20.45, Serbia-Spagna 0-0

2ª Giornata

Domenica 8 settembre 2024, ore 18.00, Danimarca-Serbia

Domenica 8 settembre 2024, ore 20.45, Svizzera-Spagna

3ª Giornata

Sabato 12 ottobre 2024, ore 20.45, Serbia-Svizzera

Sabato 12 ottobre 2024, ore 20.45, Spagna-Danimarca

4ª Giornata

Martedì 15 ottobre 2024, ore 20.45, Spagna-Serbia

Martedì 15 ottobre 2024, ore 20.45, Svizzera-Danimarca

5ª Giornata

Venerdì 15 novembre 2024, ore 20.45, Danimarca-Spagna

Venerdì 15 novembre 2024, ore 20.45, Svizzera-Serbia

6ª Giornata

Lunedì 18 novembre 2024, ore 20.45, Serbia-Danimarca

Lunedì 18 novembre 2024, ore 20.45, Spagna-Svizzera

Classifica Gruppo 4

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Danimarca 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Serbia 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Spagna 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Svizzera 1 0 0 1 0 2 -2 0

LEGA B

Gruppo 1

1ª Giornata

Sabato 7 settembre 2024, ore 18.00, Georgia-Repubblica Ceca

Sabato 7 settembre 2024, ore 20.45, Ucraina-Albania

2ª Giornata

Giovedì 10 settembre 2024, ore 20.45, Albania-Georgia

Giovedì 10 settembre 2024, ore 20.45, Repubblica Ceca-Ucraina

3ª Giornata

Venerdì 11 ottobre 2024, ore 20.45, Ucraina-Georgia

Venerdì 11 ottobre 2024, ore 20.45, Repubblica Ceca-Albania

4ª Giornata

Lunedì 14 ottobre 2024, ore 18.00, Georgia-Albania

Lunedì 14 ottobre 2024, ore 20.45, Ucraina-Repubblica Ceca

5ª Giornata

Sabato 16 novembre 2024, ore 18.00, Georgia-Ucraina

Sabato 16 novembre 2024, ore 20.45, Albania-Repubblica Ceca

6ª Giornata

Giovedì 19 novembre 2024, ore 20.45, Georgia-Repubblica Ceca

Giovedì 19 novembre 2024, ore 20.45, Albania-Ucraina

Classifica Gruppo 1

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Repubblica Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ucraina 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruppo 2

1ª Giornata

Sabato 7 settembre 2024, ore 18.00, Irlanda-Inghilterra

Sabato 7 settembre 2024, ore 20.45, Grecia-Finlandia

2ª Giornata

Martedì 10 settembre 2024, ore 20.45, Inghilterra-Finlandia

Martedì 10 settembre 2024, ore 20.45, Irlanda-Grecia

3ª Giornata

Giovedì 10 ottobre 2024, ore 20.45, Inghilterra-Grecia

Giovedì 10 ottobre 2024, ore 20.45, Finlandia-Irlanda

4ª Giornata

Domenica 13 ottobre 2024, ore 18.00, Finlandia-Inghilterra

Domenica 13 ottobre 2024, ore 20.45, Grecia-Irlanda

5ª Giornata

Giovedì 14 novembre 2024, ore 20.45, Grecia-Inghilterra

Giovedì 14 novembre 2024, ore 20.45, Irlanda-Finlandia

6ª Giornata

Domenica 17 novembre 2024, ore 18.00, Inghilterra-Irlanda

Domenica 17 novembre 2024, ore 18.00, Finlandia-Grecia

Classifica Gruppo 2

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Inghilterra 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruppo 3

1ª Giornata

Venerdì 6 settembre 2024, ore 20.45, Kazakistan-Norvegia 0-0

Venerdì 6 settembre 2024, ore 20.45, Slovenia-Austria 1-1 [16′ rig. Sesko (S), 28′ Laimer (A)]

2ª Giornata

Lunedì 9 settembre 2024, ore 20.45, Norvegia-Austria

Lunedì 9 settembre 2024, ore 20.45, Slovenia-Kazakistan

3ª Giornata

Giovedì 10 ottobre 2024, ore 20.45, Austria-Kazakistan

Giovedì 10 ottobre 2024, ore 20.45, Norvegia-Slovenia

4ª Giornata

Domenica 13 ottobre 2024, ore 15.00, Kazakistan-Slovenia

Domenica 13 ottobre 2024, ore 20.45, Austria-Norvegia

5ª Giornata

Giovedì 14 novembre 2024, ore 16.00, Kazakistan-Austria

Giovedì 14 novembre 2024, ore 20.45, Slovenia-Norvegia

6ª Giornata

Domenica 17 novembre 2024, ore 18.00, Austria-Slovenia

Domenica 17 novembre 2024, ore 18.00, Norvegia-Kazakistan

Classifica Gruppo 3

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Austria 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Slovenia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Norvegia 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Kazakistan 1 0 1 0 0 0 0 1

Gruppo 4

1ª Giornata

Venerdì 6 settembre 2024, ore 20.45, Islanda-Montenegro 2-0 [39′ Óskarsson, 58′ Thorsteinsson]

[39′ Óskarsson, 58′ Thorsteinsson] Venerdì 6 settembre 2024, ore 20.45, Galles-Turchia 0-0

2ª Giornata

Lunedì 9 novembre 2024, ore 20.45, Montenegro-Galles

Lunedì 9 novembre 2024, ore 20.45, Turchia-Islanda

3ª Giornata

Venerdì 11 ottobre 2024, ore 20.45, Islanda-Galles

Venerdì 11 ottobre 2024, ore 20.45, Turchia-Montenegro

4ª Giornata

Lunedì 14 ottobre 2024, ore 20.45, Islanda-Turchia

Lunedì 14 ottobre 2024, ore 20.45, Galles-Montenegro

5ª Giornata

Sabato 16 novembre 2024, ore 18.00, Montenegro-Islanda

Sabato 16 novembre 2024, ore 18.00, Turchia-Galles

6ª Giornata

Martedì 19 novembre 2024, ore 20.45, Montenegro-Turchia

Martedì 19 novembre 2024, ore 20.45, Galles-Islanda

Classifica Gruppo 4

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Islanda 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Galles 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Turchia 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Montenegro 1 0 0 1 0 0 -2 0

LEGA C

Gruppo 1

1ª Giornata

Giovedì 5 settembre 2024, ore 20.45, Azerbaijan-Svezia 1-3 [65′, 71′ Isak (S), 80′ Gyökeres (S), 82′ Dasadov (A)]

[65′, 71′ Isak (S), 80′ Gyökeres (S), 82′ Dasadov (A)] Giovedì 5 settembre 2024, ore 20.45, Estonia-Slovacchia 0-1 [70′ Suslov]

2ª Giornata

Domenica 8 settembre 2024, ore 18.00, Slovacchia-Azerbaijan

Domenica 8 settembre 2024, ore 20.45, Svezia-Estonia

3ª Giornata

Venerdì 11 ottobre 2024, ore 18.00, Estonia-Azerbaijan

Venerdì 11 ottobre 2024, ore 20.45, Slovacchia-Svezia

4ª Giornata

Lunedì 14 ottobre 2024, ore 18.00, Azerbaijan-Slovacchia

Lunedì 14 ottobre 2024, ore 20.45, Estonia-Svezia

5ª Giornata

Sabato 16 novembre 2024, ore 15.00, Azerbaijan-Estonia

Sabato 16 novembre 2024, ore 20.45, Svezia-Slovacchia

6ª Giornata

Martedì 19 novembre 2024, ore 20.45, Slovacchia-Estonia

Martedì 19 novembre 2024, ore 20.45, Svezia-Azerbaijan

Classifica Gruppo 1

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Svezia 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Slovacchia 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Estonia 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Azerbaijan 1 0 0 1 1 3 -2 0

Gruppo 2

1ª Giornata

Venerdì 6 settembre 2024, ore 20.45, Kosovo-Romania 0-3 [40′ Man, 51′ rig. Marin, 82′ Dragus]

[40′ Man, 51′ rig. Marin, 82′ Dragus] Venerdì 6 settembre 2024, ore 20.45, Lituania-Cipro 0-1 [34′ Pittas]

2ª Giornata

Lunedì 9 settembre 2024, ore 18.00, Cipro-Kosovo

Lunedì 9 settembre 2024, ore 20.45, Romania-Lituania

3ª Giornata

Sabato 12 ottobre 2024, ore 15.00, Lituania-Kosovo

Sabato 12 ottobre 2024, ore 20.45, Cipro-Romania

4ª Giornata

Martedì 15 ottobre 2024, ore 20.45, Kosovo-Cipro

Martedì 15 ottobre 2024, ore 20.45, Lituania-Romania

5ª Giornata

Venerdì 15 novembre 2024, ore 18.00, Cipro-Lituania

Venerdì 15 novembre 2024, ore 20.45, Romania-Kosovo

6ª Giornata

Lunedì 18 novembre 2024, ore 20.45, Kosovo-Lituania

Lunedì 18 novembre 2024, ore 20.45, Romania-Cipro

Classifica Gruppo 2

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Romania 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 Cipro 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Lituania 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Kosovo 1 0 0 1 0 3 -3 0

Gruppo 3

1ª Giornata

Giovedì 5 settembre 2024, ore 20.45, Bielorussia-Bulgaria 0-0

Giovedì 5 settembre 2024, ore 20.45, Irlanda del Nord-Lussemburgo 2-0 [11′ McNair, 17′ Ballard]

2ª Giornata

Domenica 8 settembre 2024, ore 15.00, Lussemburgo-Bielorussia

Domenica 8 settembre 2024, ore 18.00, Bulgaria-Irlanda del Nord

3ª Giornata

Sabato 12 ottobre 2024, ore 18.00, Bulgaria-Lussemburgo

Sabato 12 ottobre 2024, ore 20.45, Bielorussia-Irlanda del Nord

4ª Giornata

Martedì 15 ottobre 2024, ore 20.45, Bielorussia-Lussemburgo

Martedì 15 ottobre 2024, ore 20.45, Irlanda del Nord-Bulgaria

5ª Giornata

Venerdì 15 novembre 2024, ore 20.45, Lussemburgo-Bulgaria

Venerdì 15 novembre 2024, ore 20.45, Irlanda del Nord-Bielorussia

6ª Giornata

Lunedì 18 novembre 2024, ore 20.45, Bulgaria-Bielorussia

Lunedì 18 novembre 2024, ore 20.45, Lussemburgo-Irlanda del Nord

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Irlanda del Nord 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Bielorussia 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Bulgaria 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Lussemburgo 1 0 0 1 0 2 -2 0

Gruppo 4

1ª Giornata

Sabato 7 settembre 2024, ore 15.00, Isole Far Øer-Macedonia del Nord

Sabato 7 settembre 2024, ore 18.00, Armenia-Lettonia

2ª Giornata

Martedì 10 settembre 2024, ore 18.00, Lettonia-Isole Far Øer

Martedì 10 settembre 2024, ore 20.45, Macedonia del Nord-Armenia

3ª Giornata

Giovedì 10 ottobre 2024, ore 18.00, Lettonia-Macedonia del Nord

Giovedì 10 ottobre 2024, ore 20.45, Isole Far Øer-Armenia

4ª Giornata

Domenica 13 ottobre 2024, ore 18.00, Armenia-Macedonia del Nord

Domenica 13 ottobre 2024, ore 20.45, Isole Far Øer-Lettonia

5ª Giornata

Giovedì 14 novembre 2024, ore 18.00, Armenia-Isole Far Øer

Giovedì 14 novembre 2024, ore 20.45, Macedonia del Nord-Lettonia

6ª Giornata

Domenica 17 novembre 2024, ore 15.00, Lettonia-Armenia

Domenica 17 novembre 2024, ore 15.00, Macedonia del Nord-Isole Far Øer

Classifica Gruppo 4

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Armenia 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 Bielorussia 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Bulgaria 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Lussemburgo 1 0 0 1 1 4 -3 0

LEGA D

Gruppo 1

1ª Giornata

Giovedì 5 settembre 2024, ore 20.45, San Marino-Liechtenstein 1-0 [53′ Sensoli]

2ª Giornata

Domenica 8 settembre 2024, ore 18.00, Gibilterra-Liechtenstein

3ª Giornata

Giovedì 10 ottobre 2024, ore 20.45, Gibilterra-San Marino

4ª Giornata

Domenica 13 ottobre 2024, ore 18.00, Liechtenstein-Gibilterra

5ª Giornata

Venerdì 15 novembre 2024, ore 20.45, San Marino-Gibilterra

6ª Giornata

Lunedì 18 novembre 2024, ore 20.45, Liechtenstein-San Marino

Classifica Gruppo 1

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. San Marino 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 Gibilterra 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Liechtenstein 1 0 0 1 0 1 -1 0

Gruppo 2

1ª Giornata

Sabato 7 settembre 2024, ore 18.00, Moldavia-Malta

2ª Giornata

Martedì 10 settembre 2024, ore 20.45, Andorra-Malta

3ª Giornata

Giovedì 10 ottobre 2024, ore 18.00, Moldavia-Andorra

4ª Giornata

Domenica 13 ottobre 2024, ore 18.00, Malta-Moldavia

5ª Giornata

Sabato 16 novembre 2024, ore 18.00, Andorra-Moldavia

6ª Giornata

Martedì 19 novembre 2024, ore 20.45, Malta-Andorra

Classifica Gruppo 2