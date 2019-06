Nations League, Cristiano Ronaldo in caccia dell’ultimo titolo

Nations League, Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo va in caccia dell’ultimo titolo messo in palio da questa stagione

Vincere è (anche) una questione di indole. Quella che, per certo, appartiene a Cristiano Ronaldo, che in campo ci scende sempre con l’obiettivo del successo. Lo farà ancora una volta, l’ultima di questa sua prima stagione alla Juventus.

Ma con la casacca del suo Portogallo, qualificato per le finali di Nations League che per altro ospiterà a partire da domani. In una semifinale i lusitani contro la Svizzera, dall’altra Inghilterra-Olanda. In palio l’ultimo trofeo della stagione. E CR7 proprio non vuole lasciarselo sfuggire.