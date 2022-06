Nations League, formazioni ufficiali Ungheria Inghilterra: panchina per Abraham e tribuna per Tomori

Ecco le formazioni ufficiali di Ungheria-Inghilterra: panchina per Abraham mentre Tomori non risulta nemmeno nella lista delle sostituzioni

Alle ore 18:00 Ungheria ed Inghilterra scenderanno sul campo della Puskas Arena per la prima giornata della Nations League. Ecco di seguito le formazioni ufficiali: panchina per il giallorosso Abraham mentre, a causa di un infortunio, il rossonero Tomori non risulta nemmeno nella lista delle sostituzioni.

UNGHERIA (3-4-3): Gulacsi; Lang, Orban, Szalai; Nego, Nagy, Schafer, Nagy; Sallai, Szoboszlai; Szalai. Allenatore: Marco Rossi.

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Coady, Maguire; Alexander-Arnold, Bellingham, Rice, Justin; Bowen, Kane, Mount. Allenatore: Gareth Southgate.