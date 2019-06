Nazionale femminile meglio dell’Italia di Mancini: il dato sugli ascolti TV

La Nazionale femminile fa meglio dell’Italia di Mancini: il dato sugli ascolti TV. Le ragazze di Milena Bertolini hanno più seguito degli azzurri

La Nazionale femminile non ha conquistato soltanto l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale di Francia, ha conquistato un popolo intero. In occasione di Italia-Brasile, in cui le azzurre hanno conquistato per la prima volta la ribalta di Rai 1, sono stati 7,3 i telespettatori (compresi quelli di Sky) tenuti davanti al piccolo schermo.

Numeri superiori all’Under 21 contro la Spagna e persino alla Nazionale di Mancini nel match di Atene contro la Grecia (che contavano esclusivamente sulla copertura televisiva Rai).