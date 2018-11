Italia, Mancini su Balotelli e Belotti: «Non è bocciato nessuno»

E’ tempo di Nazionali, Italia in campo contro il Portogallo per la Nations League: ecco le parole in conferenza stampa del ct Mancini

La Nazionale italiana pronta a tornare in campo e a dare continuità alle ultime gare: gli azzurri sono attesi dalla sfida con il Portogallo per la Nations League e dalla sfida amichevole con gli Usa. Intervenuto in conferenza stampa il commissario tecnico Roberto Mancini ha commentato: «Possiamo migliorare in molte cose, magari segnare prima e non soffrire, dobbiamo limare dei problemi che ancora ci sono. Con un po’ di tempo possiamo migliorare molto: dobbiamo battere il Portogallo e sperare che la Polonia non perda con i lusitani». Continua il tecnico di Jesi: «Balotelli? Non è bocciato nessuno, tutti fanno parte del gruppo, anche quelli mai venuti e che stanno facendo bene in campionato».

Prosegue Roberto Mancini, parlando di Belotti: «Sappiamo quello che ci può dare, ma credo possa fare di più: due anni fa ha disputato un campionato straordinario. Penso che lui riesca a migliorare ulteriormente: il discorso fatto per Balotelli, vale anche per lui». Una battuta sulla Nations League: «Speriamo di arrivare primi nel girone, vogliamo fare il massimo, poi ci possiamo riuscire o meno». Il Mancio è poi tornato sul gesto di Mourinho ai tifosi della Juventus: «Non ha fatto niente di particolare, ma è una situazione da migliorare quella degli insulti».