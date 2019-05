Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Cristiana Girelli

Chi sia Cristiana Girelli lo racconta, innanzitutto, la sua bacheca. Perché le vittorie non saranno tutto, ma per certo – se in Italia è sempre stata al centro dei progetti più ambiziosi degli ultimi 15 anni – un motivo ci sarà. Così l’attaccante classe 1990 ha mosso i suoi primi passi al Bardolino, nel pieno dell’epopea del club veronese, per poi trascorrere cinque stagioni al Brescia ed approdare infine alle Juventus Women.

Il totale, dal precoce esordio nel 2005 ad oggi, fa venti trofei sollevati al cielo: sette scudetti, sei Coppe Italia e sette Supercoppe Italiane. Per una straordinaria atleta – tra le più letali nel gioco aereo – che in Nazionale vanta 44 presenze e 22 reti. Una media-gol da difendere anche in occasione degli imminenti Mondiali di Francia 2019.