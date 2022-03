Nazionale, sfida Balotelli-Joao Pedro: solo uno verrà convocato

In vista dei playoff Mondiali il c.t. Mancini potrebbe convocare in Nazionale solo uno tra Balotelli e Joao Pedro

Manca ormai poco più di una settimana al primo match dell’Italia valevole per i playoff Mondiali, quello del 24 marzo contro la Macedonia del Nord. Il c.t. Mancini ha in mente già quasi tutta la lista dei convocati, che sarà diramata nella giornata di venerdì, ma secondo La Gazzetta dello Sport avrebbe ancora un dubbio: quello riguardante Balotelli e Joao Pedro.

Solo uno, infatti, dovrebbe essere chiamato per gli spareggi. Se fosse per il commissario tecnico della Nazionale, convocherebbe sempre Super Mario; una presenza, però, che potrebbe essere inutile considerando che andrebbe a coprire il ruolo di quarto attaccante. È leggermente più avanti Joao Pedro che gioca in Serie A e che può adattarsi anche come esterno offensivo. Un posto per due, Mancini ci pensa.