Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha incontrato Mino Raiola. I due hanno parlato di Kean, de Ligt e Pogba

Juve tra Champions e calciomercato. Il club bianconero affronterà questa sera l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale ma nel frattempo, nella stanza dei bottoni, si pensa al futuro. Era annunciata la presenza di Mino Raiola e il procuratore è puntualmente arrivato a Torino e quest’oggi sarà in tribuna ad assistere alla gara contro i Lancieri. Raiola avrà occhi di riguardo per Matthijs de Ligt, difensore e capitano dell’Ajax, e per Blaise Matuidi e Moise Kean, con quest’ultimo che dovrebbe però partire dalla panchina. Il procuratore, prima della sfida, ha incontrato Pavel Nedved.

Il vicepresidente della Juventus, suo ex assistito, è stato immortalato in una foto con il procuratore. Stando alle ultime indiscrezioni, i due potrebbero aver parlato del futuro di de Ligt, obiettivo numero uno per la difesa della Juventus, del rinnovo di Moise Kean ormai in cantiere da diverse settimane (ha un contratto in scadenza nel 2020, dovrebbe rinnovare fino al 2024 con ingaggio superiore ai 2 milioni a stagione) e anche di Paul Pogba, altro obiettivo bianconero e altro campione della scuderia Raiola.