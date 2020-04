Nesta: «Non avrei mai lasciato la Lazio. Milan una liberazione»

L’ex difensore Alessandro Nesta ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera tra Lazio e Milan

Alessandro Nesta ha parlato della carriera tra Lazio e Milan durante una diretta Instagram con Christian Vieri: «Il percorso alla Lazio è stato bellissimo, anche se l’ultimo anno è stato difficilissimo perché c’era casino nello spogliatoio. Io ero capitano e facevo parte del consiglio di amministrazione. Parlavo di bilancio a 23 anni…».

«Era diventata una situazione stressante per via degli stipendi. Ero molto attaccato alla società, ho sofferto in quel periodo. Non sarei mai andato via all’epoca, ma per quello che ho fatto in rossonero mi sta bene così. Il Milan è stata una liberazione».