Nesta sicuro: «Non è Roma senza Totti. La società perderà parte della sua storia»

Intervistato dal Corriere dello Sport, il neo allenatore del Frosinone Alessandro Nesta ha espresso il suo parere sul caso Totti

Nella giornata di ieri Alessandro Nesta è stato presentato come nuovo allenatore del Frosinone. Un progetto ambizioso quello di Benito Stirpe che punta immediatamente al ritorno in Serie A. Progetto sposato immediatamente da Nesta che a margine della conferenza stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport sul caso Totti.

TOTTI – «Non conosco le dinamiche che hanno costretto Totti ad allontanarsi dal suo grande amore. Avrà avuto i suoi buoni motivi, questo è chiaro, e bisogna rispettare la sua scelta. Certo, sono sorpreso e stupito, non pensavo si potesse arrivare a tanto».

ROMA – «Non giudico l’operato della Roma, intesa come società, perché non fa parte del mio costume entrare negli affari degli altri. Però dico che io credo nei valori degli uomini bandiera, nel passaggio dei valori tra generazione e generazione».

COSA PERDE LA ROMA – «Penso che la Roma perda davvero tanto perché ritengo che la tradizione e la storia debbano sempre far parte di una società, ma è chiaro che non entro nel merito della scelta dei dirigenti. Francesco soffrirà ma ha le qualità per fare altre esperienze anche se non nella squadra del suo cuore, almeno per ora»