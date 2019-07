Neymar, incontro tra Psg e Barcellona: la decisione sul brasiliano

Incontro di mercato tra Psg e Barcellona. I due club hanno discusso di Neymar e la società francese ha dato una garanzia a quella spagnola

Il futuro di Neymar è ancora in bilico tra Psg e Barcellona. Il brasiliano, intenzionato a lasciare il club francese, al momento non è stato messo sul mercato da Al-Khelaifi, anzi, è partito con la squadra per la Cina.

Secondo quanto riporta As, di recente c’è stato un incontro tra il presidente del Barcellona, Bartomeu, e quello del Psg. Le parti hanno parlato dell’attaccante e il club francese avrebbe garantito a quello spagnolo che, in caso di messa sul mercato del giocatore, sarebbero informati per primi.