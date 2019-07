Neymar Psg, che frecciata: «Remuntada col Barça il ricordo più bello»

Neymar Psg, che frecciata del brasiliano: «La remuntada col Barcellona nel 6-1 del Camp Nou il mio ricordo più bello»

Neymar al Psg sembra – ora più che mai – insofferente. E l’attaccante non fa nulla per nasconderlo. Come in occasione dell’ultima uscita ufficiale in pubblico, legata ad un evento Red Bull.

«Il mio ricordo più bello? La remuntada col Barcellona contro il Psg. La sensazione quando abbiamo segnato il sesto gol non l’ho mai più provata. In spogliatoio eravamo tutti impazziti», ha rivelato… l’attuale giocatore del Psg. Ma, forse, non più per molto.