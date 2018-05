L’attaccante del Torino prova a chiudere le voci di mercato sul suo conto. Niang spegne anche il sogno Balotelli?

Mino Raiola avrebbe offerto Mario Balotelli al Torino ma nei giorni scorsi il procuratore ha smentito la notizia. Nei giorni scorsi era circolata anche la notizia di un possibile scambio di punte tra Nizza e Torino con Mario Balotelli in granata e con l’ex Milan e Genoa Niang in Francia, operazione orchestrata proprio da Mino Raiola. Il procuratore però non gestisce personalmente l’ex rossonero e lo stesso calciatore ha tenuto a precisarlo.

«Di solito non ho l’abitudine di scrivere ed espormi su questi fatti, ma questa volta sarò chiaro. Non sono rappresentato da Mino Raiola ed è un bene per la mia famiglia» ha scritto in maniera seccata il giocatore del Torino, chiudendo di fatto l’opzione di un possibile scambio con Mario Balotelli. Il riscatto obbligatorio dal Milan non è in discussione e il patron Cairo dovrà sborsare i 15 milioni pattuiti ma il futuro di M’Baye è ancora tutto da decifrare.