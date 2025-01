Nico Paz Como, ritorno al Real Madrid a fine stagione? Quella squadra vuole strapparlo ai blancos. Le ultime

Nico Paz Como, quella big non ha paura del Real Madrid. Le ultime novità sul centrocampista dei lombardi che infiamma mezza Europa

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it Nico Paz è uno dei nomi più citati del calciomercato Como, dove l’interesse di quella big europea potrebbe avere la meglio sul Real Madrid.

NICO PAZ- «Giovane, futuribile, forte tecnicamente e già pronto fisicamente: la candidatura di Nico Paz è in piena linea con la politica adottata negli ultimi mesi da Oaktree. E infatti, è in cima alla shortlist dell’Inter. L’impatto sulla Serie A dello spagnolo naturalizzato argentino con il neopromosso Como è stato ottimo: 4 gol e 4 assist in 19 presenze. Alla prima, vera esperienza tra professionisti. Perché prima di quest’anno Paz aveva giocato solo nelle giovanili del Real Madrid, da cui è arrivato l’estate scorsa per 6 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita e – soprattutto – una clausola di riacquisto in favore dei Blancos fissata a circa 9 milioni. Ecco perché arrivare al trequartista per Marotta e Ausilio ad oggi è parecchio complicato, ma l’Inter ha diversi jolly da calare

Le ottime prestazioni avute fin qui da Paz hanno attirato su di lui l’attenzione di tante grandi del calcio europeo. Il problema principale, però, riguarda proprio la clausola di riacquisto che il Real si è riservato per Paz. Appare infatti molto difficile che Florentino Perez possa decidere di non esercitarla, ma l’opzione Inter potrebbe affascinare non poco il classe 2004. A Madrid, Paz non partirebbe certo fra i titolari di una squadra dal tasso tecnico mostruoso: scalzare uno tra Bellingham, Vinicius, Mbappé o Rodrygo sarebbe un’impresa. All’Inter la concorrenza sarebbe comunque importante, ma meno insormontabile rispetto a quella che troverebbe in Spagna»