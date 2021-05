Italia U21, Nicolato: «Orgoglioso dei miei ragazzi, non ho rimpianti»

L’Italia U21 esce sconfitta dal confronto con il Portogallo ma Nicolato non ha nulla da recriminare ai suoi ragazzi: le sue parole

Paolo Nicolato, ct dell’Italia U21, parla ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta ai quarti di finale contro il Portogallo. Le sue parole.

«Intanto è giusto fare i complimenti agli avversari ma anche ad una squadra vincente come la nostra che ha dimostrato il grande cuore. Per noi è una serata particolare, è l’ultima per tanti di loro, sono molto orgoglioso. Abbiamo sempre dimostrato grande carattere, non ho rimpianti. Adesso faccio fatica a parlare, abbiamo dato tutto, abbiamo fatto tantissime partite, siamo arrivati in fondo a tre competizioni, abbiamo dimostrato quello che volevamo. Questo è stato un biennio indimenticabile».