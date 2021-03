Italia U21, la carica di Nicolato: «La paura non deve far parte dello sport»

Davide Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, suona la carica in vista della gara contro la Spagna: ecco le sue dichiarazioni

Davide Nicolato, ct dell’Italia U21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista della gara contro la Spagna.

«Ci vuole un po’ di fortuna, forse quella che non abbiamo avuto nella prima partita. Ma serve anche la voglia di arrivare a determinare, di essere padroni del proprio destino compatibilmente con le capacità degli altri. Noi cercheremo di metterci del nostro poi vedremo. La paura non è un sentimento che deve far parte dello sport».