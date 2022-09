Nizza, accuse a distanza tra Fournier e Galtier

Botta e risposta molto acceso tra Julien Fournier, nuovo ds del Parma e Christophe Galtier, tecnico del PSG sul loro rapporto al Nizza

Il nuovo responsabile dell’area sportiva del Parma, Julien Fournier ha parlato ai microfoni del rapporto turbolento che c’era tra lui e Chrisophe Galtier quando entrambi erano al Nizza. Di seguito le sue parole e la risposta del tecnico del PSG.

L’ACCUSA – «Sinceramente, se spiego i veri motivi per cui io e Christophe abbiamo litigato, perché questa è la parola giusta, lui rischia di non entrare più in uno spogliatoio europeo. È risaputo che il rapporto che ho avuto con lui è stato, fin dall’inizio della scorsa stagione, caotico».

LA RISPOSTA – «Non sono sorpreso dal modo in cui si è espresso. Quando sei l’allenatore del PSG hai una grande visibilità. Non voglio stancarmi a rispondere, perché creerei automaticamente un dibattito. Sulla forma non sono sorpreso, perché conosco il personaggio. Questo è quello che ho da dire».