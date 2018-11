N’Koulou sbarca su Instagram: gli outfit però sono imbarazzanti – FOTO

Il difensore camerunese e del Toro, Thomas N’Koulou ha attirato le attenzioni dei suoi followers per i look decisamente stravaganti

Molto spesso i calciatori utilizzano i social (in particolare Instagram) per sfoggiare orologi, macchine veloci e acquisti costosissimi di vario tipo. Ci sono poi le eccezioni, come Thomas N’Koulou. Il difensore del Toro utilizza il social più famoso al mondo per mettere in mostra tutti i suoi eccentrici look: da quello sportivo a quello estivo passando per quello militare. Tanti outfit diversi che lo stanno portando a diventare una star di Instagram