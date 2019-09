Nkoulou Torino, Cairo: «Nessuna promessa di Petrachi? Meglio»

Caso Nkoulou: dopo la presa di distanze di Petrachi, allora ds del Torino, arriva la risposta del presidente Cairo

La situazione legata a Nkoulou in casa Torino resta delicata. Dopo la replica chiara di Petrachi, all’epoca direttore sportivo del club, Cairo tira le somme. Ecco le sue dichiarazioni all’Ansa.

«Bene, meglio: se non c’è stata alcuna promessa di Petrachi, a maggior ragione non capisco il comportamento di Nkoulou e del suo procuratore». Nel frattempo, si attende l’arrivo della multa al difensore per l’intervista non autorizzata all’Equipe.