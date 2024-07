Nuova Zelanda-USA: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Velodrome l’incontro dell’Olimpiade Nuova Zelanda-USA: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Velodrome di Marsiglia giocheranno Nuova Zelanda-USA per le Olimpiade Nuova Zelanda-USA, secondo giornata del gruppo A. I “kiwi” hanno vinto 2-1 la prima partita contro la Guinea mentre gli Stati Uniti hanno perso 3-0 con la Francia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Nuova Zelanda-USA, le probabili formazioni

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Paulsen; Boxall, Surman, Bindon, Sutton; Bell, Bayliss; Garbett, Singh, Herman; Waine.

USA (4-2-3-1): Schulte; Harriel, Robinson, Zimmermann, Tolkin; Busio, Tessmann; Aaronson, Mihailovic, Paredes; McGuire.

Nuova Zelanda-USA, orario e dove vederla in tv

Nuova Zelanda-USA si gioca alle ore 19:00 di sabato 27 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Eurosport 5 (disponibile anche su Sky al canale 213) e in streaming su DAZN, Discovery + e Prime Video.