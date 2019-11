Nuovo allenatore Empoli: contatti fitti con Muzzi, le ultime

Roberto Muzzi potrebbe diventare presto il nuovo allenatore dell’Empoli: contatti fitti tra le parti per sostituire Bucchi

L’Empoli ha esonerato qualche ore fa Cristian Bucchi a causa degli scarsi risultati ottenuti alla guida degli azzurri e starebbe già per tesserare il suo successore. Stiamo parlando dell’ex bomber Roberto Muzzi attualmente al Genoa come preparatore degli attaccanti.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sono da registrare contatti in corso tra le parti per definire l’arrivo di Muzzi in Toscana. L’ex collaboratore di Andreazzoli dovrà prima rescindere con il Grifone per poi mettersi d’accordo con l’Empoli.