Nuovo ds Milan: quattro nomi sul tavolo per Gazidis e Maldini

Nuovo ds Milan: quattro nomi sul tavolo per Gazidis e per Maldini, a sua volta sempre più vicino al sì definitivo

Comincia a delinearsi il nuovo Milan. Quello con Gazidis al comando delle operazioni, certo. Ma anche con Maldini a capo dell’area tecnica e Giampaolo sulla panchina: i due sì sono attesi a breve, quello della bandiera rossonera già tra oggi e domani.

La priorità, quindi, passerà poi all’individuazione di un direttore sportivo per buttarsi a capofitto nel calciomercato. Il nome più in voga in queste ore – secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24.com – è quello di Tare della Lazio, ma non è certo l’unico. Affascinano anche le soluzioni che portano a Osti e a Sartori, allo stesso modo però impegnati rispettivamente con Samp e Atalanta. E alla corsa è iscritto a pieno titolo anche Bigon.