Nuovo San Siro, Sala: «Sono preoccupato da una cosa in particolare»

Il sindaco di Milano Sala si è detto preoccupato per il prezzo dei biglietti per il nuovo stadio di Inter e Milan

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, nel corso di un intervento alla RCS Academy ha parlato del nuovo stadio di Inter e Milan rivelando una sua grande preoccupazione.

PREZZO BIGLIETTI – «Da quello che ho capito Inter e Milan faranno uno stadio più grande di quello di Torino: 55-60 mila posti. A me sta a cuore una cosa, il prezzo dei biglietti e ne sto discutendo con le squadre. Io sono più preoccupato del prezzo dei biglietti per entrare allo stadio. Quando il Milan ha provato ad aumentare in modo eccessivo i prezzi dei biglietti per la Champions la gente si è ribellata e sono tornati indietro. Io sono più preoccupato per la questione dei prezzi dei biglietti del nuovo stadio. In questi giorni non è che non veda la contestazione e il fermento per San Siro. Però io posso anche dire che sono due anni che tengo duro nel rapporto con le squadre e ho ottenuto quello che volevo cioè di ricondurre, fatto unico in Italia, le squadre ai volumi del Pgt».