Nuovo stadio Inter e Milan, incontro vicino tra Sala e i club: le ultime

In merito alla questione nuovo stadio di Inter e Milan, sarebbe ormai prossimo l’incontro tra i club e il sindaco Sala

La questione stadio sta diventando un tema centrale nel nuovo mandato del sindaco rieletto Beppe Sala. L’idea iniziale era quella di poter inaugurare la nuova casa di Inter e Milan per le Olimpiadi invernali del 2026, che Milano ospiterà insieme a Cortina, un’ipotesi che adesso è ufficialmente svanita.

Sala e i club la prossima settimana con tutta probabilità si incontreranno nuovamente per riavviare il discorso e le operazioni per avere i nuovi ok politici. In ballo restano la Cattedrale di Populous e gli Anelli di Manica-Sportium. I sì di Comune e Regione per far partire il progetto esecutivo dovrebbero arrivare entro fine anno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.