Oddo: «Il lavoro fatto dal Milan ha stupito tutti. Il Palermo merita la B»

Massimo Oddo, interventuto ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sullo scudetto del Milan, il lavoro di Maldini e Massara e la mancata promozione in B del suo Padova:

MILAN – «Il lavoro che ha fatto il Milan, come società tutta, ha stupito tutt’Italia e non solo percheè ha fatto un lavoro strepitoso, nessuno ad inzio anno avrebbe detto che il Milan avrebbe poi vinto lo scudetto, non perchè non fosse un’ottima squadra ma perchè sulla carta c’era qualche squadra più attrezzata. Il Milan è stato squadra fin dall’inizio, un progetto partito da lontano, questo è il giusto premio alla programmazione. Il lavoro di Maldini e Massara è stato stepitoso hanno valorizzato tanti giovani a dimostrazione del fatto che servono le competenze giuste nel trovare i giovani forti. Il Milan ha avuto un guisto mix tra senior e giovani, scudetto meritato».

FINALE PLAYOFF – «Dispiace sempre perdere una finale, ma i playoff sono questi. Abbiamo trovato una squadra come il Palermo che si meritava di andare in Serie B, il calcio è fatto anche di queste cose. Io sono in contatto con la società, c’è tutta l’intenzione di andare avanti nella misura in cui ci sia un progetto importante davanti».