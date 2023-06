Al De Kuip, il match valido per le semifinali di Nations League tra Olanda e Croazia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al De Kuip di Rotterdam, Olanda e Croazia si sfidano nella prima delle due semifinali di Nations League.

Sintesi Olanda-Croazia 1-2

1′ Si comincia – Partita la semifinale.

5′ Prime fasi di studio – Le due squadre fanno girare molto il pallone in cerca di varchi per attaccare.

16′ Primo cartellino della gara – Ammonito Kovacic.

23′ Ci prova la Croazia – Tentativo di Modric, murato però dalla difesa.

24′ Giallo per Pasalic – Intervento in gioco pericoloso del centrocampista su Aké.

30′ Kramaric a giro – Tentativo delicato dell’attaccante, palla che termina alta.

31′ Risponde l’Olanda – Palla lunga che smarca Koopmeiners al tiro. Il giocatore dell’Atalanta, disturbato da Sutalo, calcia sulla traversa.

34′ Avanti l’Olanda – Bellissima azione di squadra che libera Malen al tiro: Livakovic battuto con un tentativo basso.

40′ Croazia sotto pressione – Con grande spinta gli Orange vanno a caccia del secondo gol.

45′ Un minuto di recupero ancora.

45’+1 Duplice fischio – Finisce il primo tempo.

46′ – Iniziata la ripresa.

53′ – Calcio di rigore per l’Olanda: Gakpo ingenuamente stende Modric in area.

54′ – GOL CROAZIA – Kramaric va al centro e non sbaglia.

64′ – Primo cambio per l’Olanda, fuori Xavi Simons e dentro Weghorst.

68′ -Occasione Olanda, Gakpo prova il tiro col destro ma il suo tiro è centrale e preda facile per Livakovic.

72′ – GOL CROAZIA – Ivasunec lavora un bel pallone sulla sinistra e serve in mezzo un pallone su cui si avventa Pasalic e deposita alle spalle di Bijlow.

75′ – Doppio cambio per l’Olanda: dentro Wijnaldum e Bergwijn mentre escono Wiffer e Malen.

79′ – Doppio cambio per la Croazia: dentro Vlasic e Stanisic mentre escono Juranovic e Ivanusec.

85′ – Cambio per la Croazia con l’entrata in campo di Majer e l’uscita di Kovacic. Sostituzione anche per l’Olanda con Lang al posto di Dumfries.

Olanda-Croazia 1-2: risultato e tabellino

Reti: 34′ Malen, 54′ Kramaric,

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries (85′ Lang), Geertruida, Van Dijk, Akè; Wiffer (75′ Wijnaldum), Koopmeiners, de Jong; Malen (75′ Bergwijn), Gakpo, Simons (64′ Weghorst). Ct. Koeman

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic (79′ Stanisic), Sutalo, Vida, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic (85′ Majer); Pasalic, Ivanusec (79′ Vlasic), Kramaric. Ct. Dalic

Ammoniti: Kovacic, Pasalic