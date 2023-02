Olanda, nuovo arresto per Ihattaren, accusato di aggressione alla ex fidanzata

Ancora problemi legali per Ihattaren, l’olandese di proprietà della Juve è finito di nuovo nei guai con la legge: accusato di aggressione alla fidanzata

Ancora guai per Mohamed Ihattaren in Olanda, dove l’edizione online del Telegraaf ha comunicato la notizia del suo arresto. Il 21enne attaccante di proprietà della Juve reduce dal prestito flop all’Ajax è accusato di violenza domestica. Un portavoce della polizia ha parlato di custodia dopo l’interrogatorio in seguito alle accuse di aggressione ai danni dell’ex fidanzata Yasmine, star di TikTok con cui non è chiaro se fosse sposato.

La polizia ha fatto irruzione nell’abitazione di Haarzichtlaan a Vleuten lunedì mattina. E’ la seconda volta che Ihattaren viene arrestato, dopo che a novembre era finito in manette per minacce.

