Olanda Repubblica Ceca, Silhavy: «Oranje tra i più forti, dovremo giocare al 150%»

Il c.t. della Repubblica Ceca Silhavy ha parlato in vista della partita contro l’Olanda

Jaroslav Silhavy, commissario tecnico della Repubblica Ceca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale contro l’Olanda.

«Se vogliamo conquistare il passaggio del turno dovremo dare il 150% e replicare alcune prestazioni individuali della partita contro la Scozia quando Vaclik e Schick hanno giocato in maniera brillante. Solo così possiamo avere buone possibilità contro l’Olanda. Loro hanno molta qualità, li abbiamo studiati nel dettaglio e sono affamati di gol. Giocano su ritmi alti, in maniera semplice cercando di portare in avanti la palla il più velocemente possibile. Se la perdono pressano subito. Sapevamo che ci sarebbero state tante squadre forti e l’Olanda è senza dubbio una delle più forti».