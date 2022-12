Olanda Usa 3-1: e se fosse il Mondiale di Van Gaal?

L’Olanda ha vinto contro gli USA la prima partita degli ottavi di finale del Mondiale. E se ad alzare la coppa fosse Van Gaal?

La prima qualificata per i quarti di finale è l’Olanda, che supera abbastanza agevolmente l’ostacolo Stati Uniti: rete iniziale già al decimo minuto, intervallo trascorso sul 2-0 e quando gli avversari hanno accorciato le distanze ha impiegato 5 minuti per ristabilire una doppia distanze.

Van Gaal edizione 2022 non sembra neanche troppo olandese in patria, tra difesa a 3, gioco non spumeggiante e – talvolta – poco movimento. Ma la vittoria di oggi parla di una squadra in totale controllo, che sa estrarre il massimo senza fare grandi sforzi e che ha un reparto arretrato di prim’ordine, dove Aké e Van Dijk si comportano benissimo. Il Ct non si nasconde per quanto riguarda le ambizioni di vittoria e dalla gara di oggi ha certamente 3 motivi, oltre ai già citati, per uscirne ancora più rafforzato.



1) Narcisismo in dosi ridotte. Potenzialmente davanti l’Olanda ha un bel po’ di giocatori che amano il numero a effetto, col rischio di essere velleitari. Depay ne è il massimo rappresentante e se la sua gara è questa, col merito di averla sbloccata, c’è da essere soddisfatti.

2) Super Dumfries. Due assist vincenti e un gol: l’esterno olandese avrà fatto strabuzzare gli occhi tutto il popolo interista che l’ha visto all’opera. Con una lezione in più per Inzaghi: la partecipazione al gioco continua, incessante, matura.

3) L’Olanda è in crescita. Non è una squadra allegra (meno male che ha tifosi colorata), né particolarmente innovativa. Ma si vede nella sicurezza delle giocate e di come sta in campo che ha un maestro della tattica in panchina. E che l’aumento del livello della prestazione sta

aumentando lentamente. Per essere pronti, naturalmente, per la finale, stavolta da vincere (lo sarà anche un quarto con l’Argentina, vista la Storia che si porta dietro).