Olympiacos Fiorentina, El Kaabi NELLA STORIA: meglio di Cristiano RONALDO in Europa

Ayoub El Kaabi, attaccante dell’Olympiacos, ha siglato il gol vittoria nella finale di Conference League contro la Fiorentina

In una partita spenta di Ayoub El Kaabi, il marocchino dimostra di essere protagonista in un’annata strepitosa trovando il gol al primo vero pallone utile in area di rigore nei minuti finali dei tempi supplementari.

Questo è stato l’undicesimo gol in Conference League nella fase ad eliminazione diretta, una rete che passa alla storia dato che El Kaabi ha fatto meglio di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Radamel Falcao che rispettivamente nella Champions League 2017, quella del 2022 e l’Europa League del 2011 si erano fermato a dieci gol.