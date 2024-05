Olympiacos Fiorentina, Italiano: «C’è grande delusione, ennesima volta che non meritiamo di perdere. Futuro? Posso dirvi questo»

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky della finale di Conference League contro l’Olympiacos.

SCONFITTA – «Dispiace. Anche oggi abbiamo avuto tante situazione per andare i vantaggio e per pareggiarla all’ultima palla. Abbiamo lottato, abbiamo sudato, abbiamo giocato contro una squadra che non ti permette di fare delle belle partita. Dispiace perché per l’ennesima volta non meritiamo di perdere una partita del genere. È una grande delusione, purtroppo non abbiamo ancora quella malizia per portare a casa una vittoria una partita così importante. Dispiace per i ragazzi, ma questo è il calcio. Dobbiamo accettare anche queste sconfitte»

PARTITA – «Erano tutti pronti e concentrati. Queste sono partite in cui si può non incidere come si vorrebbe. Tutti quelli che sono scesi in campo hanno dato quello che potevano dare. Ci gira male in queste finali, non riusciamo a trovare quello spunto che abbiamo di solito. Gira così, dispiace molto. Tutti hanno cercato di dare il massimo, i ragazzi hanno voglia di dimostrare. L’ho detto anche Ceferin, ancora una volta sconfitti in finale negli ultimi minuti. Fa male»

SCONFITTA – «Perdere fa sempre male. Arrivare in fondo è un grande merito, ma non noi siamo riusciti ad alzare un trofeo. Fa parte del processo di crescita, anche se il cammino viene un po’ macchiato quando vedi piangere i ragazzi. Eravamo convinti in un epilogo diverso rispetto allo scorso anno»

FUTURO – «In questo momento anche io sono troppo deluso e dispiaciuto perché ero il primo a crederci, domenica ci aspetta un’altra partita a Bergamo poi si chiuderà la stagione e parlerò con la società»

GESTIONE – «Forse nei tempi supplementari la stanchezza o il non rischiare qualcosa in più ha inciso un po’, ma fino ai supplementari la squadra ha fatto quello che doveva fare. Potevamo gestire qualche pallone in più, cercando magari un po’ di più Ikone e Beltran. Poi stanchezza e timore non ci hanno permesso di essere lucidi e purtroppo abbiamo perso anche quella»