OM, Longoria su Malinovski: «primi contatti a gennaio 2021»

Le parole del presidente dell’OM Longoria sull’acquisto di Malinovski: «È un giocatore che abbiamo cercato molto»

Il presidente dell’OM, Pedro Longoria, ha commentato l’acquisto di Ruslan Malinovski. Di seguito le sue parole.

«È un giocatore che abbiamo cercato molto. Lo volevamo già nel mercato estivo ma non abbiamo avuto l’opportunità di chiudere. Con la cessione di Gerson cercavamo un attaccante con le sue caratteristiche. Ha il profilo che corrisponde a quello che stiamo cercando. È un gran tiratore, ha fatto la differenza nel campionato italiano. Ha giocato nel Genk, ha giocato bene nell’Atalanta, soprattutto in Champions League. Ho parlato per la prima volta con l’entourage di Ruslan nel gennaio 2021. L’estate scorsa abbiamo ricevuto un messaggio dall’agente ma la trattativa non si è chiusa. Siamo rimasti in contatto, poi abbiamo velocizzato tutto con la partenza di Gerson».