Oppini: «Alla Juventus dò un 5. Allegri? Non ha scusanti»

Frncesco Oppini, tifoso della Juventus, ha parlato a Juventusnews24 riguardo a questa prima parte di stagione della squadra di Allegri. Le sue dichiarazioni:

ALLEGRI – «Io continuo a dire che Allegri, che rispetto totalmente perché ha vinto tutto quel doveva tranne le due finali di Champions League, debba dare qualcosa in più dopo un anno e mezzo di progetto. Fosse partito quest’anno capirei anche le difficoltà, ma dato che siamo alla seconda stagione quello che è successo soprattutto in Europa è stato il punto più basso in Europa negli ultimi 15-20 anni. Non ha scusanti».

VOTO – ««Un 5 di prospettiva. Non vedo che poter dare una sufficienza ad una squadra che è uscita dalla Champions League con cinque sconfitte ed è a 10 punti dalla prima in campionato. La Juventus non è abituata a questo, non lo è la sua storia e non lo sono i tifosi. La prima parte di stagione è insufficiente».

