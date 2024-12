Alessandro Orlando: «Il gol di Del Piero in Juve-Fiorentina nato da un mio lancio. Quanta ironia nello spogliatoio sul mio contributo... Vialli per me è stato un fratello maggiore»

Le parole di Alessandro Orlando, ex calciatore della Juve, sulla sua avventura in bianconero con Del Piero e Vialli. I dettagli

Alessandro Orlando ha giocato nella prima Juventus di Marcello Lippi. É uno di quei rari giocatori che si ricordano per un singolo episodio: il lancio che ha innescato il gol di Del Piero al volo, che ha permesso ai bianconeri di vincere 3-2 la gara con la Fiorentina nella quale si trovavano sotto di due reti. La Gazzetta dello Sport lo ha incontrato, ricordando quella giocata che è rimasta nella memoria collettiva.

IL LANCIO – «Ale mi fa un cenno con la mano. Lo vedo perché controllo la palla con la suola tenendo lo sguardo su di lui. La difesa della Fiorentina mi sembra alta e posizionata male, così l’obiettivo è scavalcarla e servire Del Piero davanti alla porta. Ecco, ci tengo a dire questo: quel lancio è voluto, non è una palla buttata giù a caso».

IL GOL – «Non ho avuto il tempo di pensare a nulla: volevo proiettarlo verso la porta, ma non immaginavo che calciasse subito. Ho visto la sua giocata e sono impazzito di gioia perché la partita era molto importante e io avevo commesso un errore sul secondo gol della Fiorentina sbagliando la diagonale e facendomi infilare da Angelo Carbone: la rete di Ale fu una liberazione».

“DAI ALE, BASTAVA SPINGERLA” – «Qualche giorno dopo gliel’ho detto. Abbiamo scherzato tanto nello spogliatoio su quella rete. E ricordo con enorme piacere e orgoglio un commento di Luca Vialli: “Strepitoso il gol di Ale, ma nessuno ha messo in luce la palletta che gli hai messo tu”. Ho voluto un bene dell’anima a Luca, ci eravamo conosciuti nella mia stagione alla Sampdoria. Abitavamo vicino, uscivamo insieme. Era sempre affettuoso con me, un fratello maggiore. Mi spronava a migliorare e a non limitarmi a sfruttare il mio bel sinistro. É stato il mio idolo, insieme a Paolo Maldini».